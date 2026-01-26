В Канаде умер 108‑летний ветеран обороны Ленинграда Виктор Хоменко
Посольство РФ в Канаде: умер 108‑летний ветеран ВОВ Виктор Хоменко
В Канаде на 109-м году жизни скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн Виктор Хоменко. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Оттаве.
Дипмиссия выразила соболезнования родным и близким ветерана.
«С первых дней войны Виктор Ульянович встал на защиту Родины. Участвовал в обороне Ленинграда. Прошел боевой путь до Победы, проявив мужество, отмеченное высокими государственными наградами», — отметили дипломаты.
После войны Виктор Хоменко занимался общественной и воспитательной работой, рассказывал молодежи о пережитых трудностях и оставался примером скромности, достоинства и внутренней силы. В Канаде участвовал в деятельности Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
В посольстве России в Оттаве назвали кончину Хоменко невосполнимой утратой и подчеркнули, что будут хранить память о нем и его фронтовом поколении.
