Ветеран ВОВ из Балашихи Татьяна Артюшкина отметила 95-летие

Татьяна Константиновна поделилась мыслями о важности труда и любви к своему делу, подчеркнув значимость работы добровольцев.

«Я берегу то, что помню, и этого мне достаточно, чтобы продолжать жить и радоваться, что есть новое поколение — такие волонтеры, как вы, вы от души делаете свое дело — это очень важно», — сказала Татьяна Артюшкина.

Такие встречи — это не просто акт уважения и признательности, но и возможность для молодежи узнать больше о героическом прошлом страны и почувствовать связь времен.

Всероссийская организация «Волонтеры Победы» активно занимается проведением всероссийских и международных акций, заботится о ветеранах, помогает в благоустройстве памятных мест, восстанавливает историю семьи и популяризирует достижения России. В октябре 2024 года в 15 городских округах Московской области члены движения провели акцию «Сохраним память своими руками», в рамках которой благоустроили более 20 памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Такие инициативы способствуют сохранению исторической памяти и укреплению связи между поколениями.