Ветеран войны Мария Стогова в Подольске отметила 95-летие

Участница Великой Отечественной войны проживает в деревне Валищево. С юбилеем ветерана поздравили сотрудники ТО «Лаговский» Управления территориальной политики и социальных коммуникаций.

Мария Стогова получила поздравления от президента России Владимира Путина. «Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой, беззаветной любви к Родине», — говорится в тексте открытки.

Ветерану также передали поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы городского округа Григория Артамонова. Мария Стогова получила в подарок поднос в русском стиле, теплый плед и шаль.

Ветеран Великой Отечественной войны живет в регионе с 1950-х годов. Она работала лаборантом-аппаратчиком в службе наладки на электростанциях и котельных региона.