Ветеран войны из Жуковского Мария Сердюк отметила 102-й день рождения

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Анисимовне Сердюк 12 ноября исполнилось 102 года. С этой знаменательной датой ее поздравил глава городского округа Борис Аубакиров.

Руководитель муниципалитета назвал Марию Анисимовну настоящим героем. «Женщина с большой буквы, невероятно светлый и добрый человек. От всей души желаю ей крепкого здоровья», — сказал Борис Аубакиров.

Мария Сердюк родилась в крестьянской семье в казахском селе Успеновка. После окончания школы в Рязанской области, куда переехали ее родители, девушка поступила в Московский авиационный институт, но закончить его не успела.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Мария записалась на курсы медсестер Российского общества Красного Креста, свидетельство об окончании которых до сих пор хранит. Проработав некоторое время в воронежском госпитале, медсестра попала на фронт и всю войну прошла вместе с 208-м линейным батальоном связи.

После окончания войны Мария вышла замуж и получила высшее образование в Московском авиационно-технологическом институте. Работала инструктором промышленного отдела Раменского горкома партии и в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, откуда вышла на пенсию.

Мария Анисимовна награждена орденами Александра Невского, и Отечественной войны II степени, а также несколькими медалями. Является почетным гражданином Жуковского.

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