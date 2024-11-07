Ветеран войны из Видного Мария Серегина отметила 100-летие

В День народного единства жительница города Видное Мария Ивановна Серегина отпраздновала свой 100-летний юбилей. Ветерана поздравили президент Российской Федерации Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мария Ивановна — ветеран Великой Отечественной войны. Во время войны она трудилась на лесоповале, помогала заготавливать дрова и копала торф. Несмотря на юный возраст, она не боялась тяжелой работы и была удостоена звания «Труженик тыла». Родом из Рязанской области, после войны в 1946 году она вместе с мужем Василием Павловичем переехала в Старый поселок в Ленинском районе Московской области, рассказали в пресс-службе со ссылкой на дочь ветерана, Галину Васильевну.

За свою долгую жизнь Мария Ивановна трудилась счетоводом, кладовщиком на складе, работала в регистратуре взрослой поликлиники. Она воспитала шестерых детей — троих сыновей и троих дочерей, а также семь внуков и девять правнуков.

Напомним, что в этом году еще трое жительниц Ленинского округа отметили свои 100-летние юбилеи.

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