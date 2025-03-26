Ветеран Виктор Дриго в Волоколамске отметил 100-летие

В Волоколамске поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Виктора Дриго. Ему исполнилось 100 лет.

В гости к ветерану пришли не только родственники и друзья, но и глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Они поздравили Виктора Дриго и пообщались с ним на разные темы.

Во время Великой Отечественной войны Виктор Иванович отправился на передовую. Он получил тяжелое ранение, но после восстановления снова вернулся на поле боя.

С передовой он вновь отправился домой раненым. Боец награжден множеством орденов и медалей.

После войны Виктор Дриго активно трудился для восстановления и развития ветеринарной службы в Волоколамском районе. Он помог сохранить и увеличить поголовье скота в совхозе «Судниковский».

Глава муниципалитета вручила юбиляру знак «Почетный гражданин Волоколамского муниципального округа». Звание ему присвоил Совет депутатов округа. Также Виктору Дриго передали поздравления и подарки от президента Российской Федерации и губернатора Московской области Андрея Воробьева.