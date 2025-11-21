Ветеран Великой Отечественной войны в Можайске отметила 100-летний юбилей

В Можайске со 100-летним юбилеем поздравили Анну Афанасьевну Сиушкину, ветерана Великой Отечественной войны, жительницу деревни Шаликово. К ней в гости приехали заместитель главы Ольга Спиридонова, муниципальный депутат Александр Козлов и заведующая территориальным отделом Наталья Лапкина.

Почетные гости вручили Анне Сиушкиной подарки, поздравительные адреса и пожелали здоровья.

Анна Афанасьевна родилась в 1925 году в Ставрополье. Детство и юность она провела в годы Великой Отечественной войны.

«Наши мужчины на фронте были, а мы снабжали их питанием. Мы жили рядом с овцесовхозами. Мы, дети, купали овец, грели воду и туда бросали специальные лекарства. От них у нас разъедало руки в кровь. Болят, не болят — ну, такое время, надо трудиться, и мы это понимали. И все знали, что так надо для Победы», — рассказывает Анна Афанасьевна.

После войны Анна Сиушкина жила в Грозном, где ее муж, Василий, работал ртутным мастером. Анна Афанасьевна полна сил и энергии. Она ухаживает за своим огородом.

«Что надо? Не лежать. Я никогда не лежала. Я всегда на работе. Вот сейчас уже сюда приехала — я здесь уже 20 лет, и все также в труде», — добавила ветеран.

Главное богатство Анны Афанасьевны — это ее большая и дружная семья. У нее двое детей, четверо внуков и девять правнуков. С 2005 года Анна Афанасьевна с семьей живет в Можайском округе, где ее любят и окружают заботой.