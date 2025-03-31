Ветеран Великой Отечественной войны в Коломне отметила 100-летний юбилей

Жительницу Коломны Зою Купранову поздравили с вековым юбилеем. Ветеран Великой Отечественной войны рассказала гостям факты из своей биографии.

В гости к ветерану пришел глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он пообщался с Зоей Александровной и поздравил ее со 100-летием.

Женщина рассказала Александру Гречищеву факты о своей жизни. В армию ее призвали в 1942 году. После курсов подготовки она служила дешифровщиком на нескольких фронтах.

Ветеран является обладательницей медалей «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии» и «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также ордена Отечественной войны второй степени.

«Зоя Александровна — живой символ мужества и патриотизма, пример для молодого поколения. Ее история вдохновляет и напоминает нам о тех невероятных усилиях, которые были приложены советским народом ради мира и свободы», — сказал Александр Гречищев.