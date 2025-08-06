Ветеран Великой Отечественной войны в Чехове отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин муниципального округа Чехов Илья Алексеевич Сударчиков отметил вековой юбилей. Его поздравили глава Михаил Собакин и ветераны специальной военной операции, а также передали теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Творческие коллективы организовали для Ильи Алексеевича концерт.

Илья Сударчиков родился 2 августа 1925 года в Оренбургской области. Он рано остался без родителей, поэтому его определили в детский дом. В 1943 году Илья отправился на фронт. Там он освоил профессию связиста и стрельбу из пушки. До конца войны Илья Алексеевич служил в тяжелой артиллерии. С 1955 года он живет в Чехове, имеет 68 лет непрерывного трудового стажа.

«Наш ветеран остается для всех нас гордостью и примером верного служения Родине и беззаветной любви к жизни! Он был искренне рад видеть сегодня наших нынешних защитников — руководителя местного отделения Ассоциации Ветеранов СВО Николая Трофимова и Алексея Красильникова. Илья Алексеевич поблагодарил их за верность России и пожелал удачи, но самое главное, чтобы они в любой ситуации держались друг за друга. В ответ бойцы пообещали закончить правое дело своих дедов!» — рассказал Михаил Собакин.

Михаил Собакин отметил, что мало знать про важные исторические даты — нужно помнить имена защитников и сохранять связь поколений.