Ветеран Великой Отечественной войны продолжает чтить память павших

Каждый год 9 мая Алексей Серафимович Иноземцев, переживший ужас концлагеря «Рославль», возлагает цветы к мемориалам. Он живет в селе Салтыково Раменского округа и активно участвует в общественной жизни, общаясь с детьми в садах и школах, чтобы память о войне не исчезла.

Иноземцев родился 17 декабря 1939 года в Вязьме Смоленской области. Во время оккупации его мать увезла его в деревню Шевелевку, где семья укрывалась в землянке. После того как фашисты отступили от Москвы, их дом сожгли, а семью отправили в концлагерь. Алексей с мамой провели там почти два года, пока их не освободили партизаны в конце 1943 года.

После войны Иноземцев окончил восемь классов, работал кочегаром на паровозе, затем помощником машиниста. В 1958 году его призвали на срочную службу в Советскую армию, где он служил в зенитной артиллерии. После армии Алексей вступил в КПСС и был награжден множеством юбилейных медалей.

«Я выполнил все, чем занимались мои предки, — говорит он. — Военный, железнодорожник, строитель, колхозник».