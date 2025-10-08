Ветеран Великой Отечественной войны из Наро-Фоминска отметил 100-летний юбилей
Во дворе дома участника Великой Отечественной войны Сергея Паршевикова в Наро-Фоминске оркестр исполнил любимые песни. Поздравить юбиляра приехали представители администрации округа, депутаты, активисты ветеранских организаций и военнослужащие 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
В этом тактическом подразделении Сергей Паршевиков прослужил после войны 38 лет. Во время Великой Отечественной войны он был автоматчиком и минометчиком. Юбиляр поделился с гостями воспоминаниями о фронтовых товарищах и о том, как важно было выстоять и победить.
Сергею Паршевикову вручили цветы и подарки, в адрес ветерана прозвучали теплые слова поздравлений.
