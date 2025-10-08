Ветеран Великой Отечественной войны из Наро-Фоминска отметил 100-летний юбилей

В этом тактическом подразделении Сергей Паршевиков прослужил после войны 38 лет. Во время Великой Отечественной войны он был автоматчиком и минометчиком. Юбиляр поделился с гостями воспоминаниями о фронтовых товарищах и о том, как важно было выстоять и победить.

Сергею Паршевикову вручили цветы и подарки, в адрес ветерана прозвучали теплые слова поздравлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.