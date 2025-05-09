Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Орлов принял участие в митинге в Коломне

В День Победы 9 мая у Вечного огня в Коломне и Озерах прошли торжественные митинги. Участником памятных мероприятий стал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Орлов.

Митинг объединил главу городского округа Коломна Александра Гречищева, депутата Госдумы Никиту Чаплина, заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, президента фонда «Офицерское Братство», генерал-полковника Владимира Зарицкого, а также муниципальных депутатов, представителей предприятий Коломны, членов ветеранских и общественных организаций, воинов Коломенского гарнизона и жителей округа.

Александр Гречищев и Никита Чаплин вместе с почетным гражданином Коломны, участником Великой Отечественной войны Алексеем Орловым возложили цветы и венки к мемориалу «Коломенцам, отдавшим жизнь за Родину». Память героев почтили минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить их подвиг, всегда будем чтить всех, кто стоял на защите Родины и сделал все ради общей Победы. Вечная им слава и память!» — сказал руководитель муниципалитета.

Также в Мемориальном парке митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершил заупокойную литию.