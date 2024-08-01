Ветеран труда Лидия Савенкова из Воскресенска отметила 90-летний юбилей

Жительница городского округа Воскресенск Лидия Савенкова отпраздновала 90-летие. По поручению главы округа Алексея Малкина поздравила именинницу его заместитель Ольга Коротеева, которая вручила Лидии Ивановне подарки и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пенсионерка посвятила 43 года своей жизни работе на железной дороге. В ходе встречи она поделилась воспоминаниями о своем военном детстве и начале трудового пути.

Юбилей Лидия Ивановна отметила в кругу своей большой семьи и близких подруг. Несмотря на возраст, она остается энергичной и радушной хозяйкой, способной создать теплую атмосферу для гостей.

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