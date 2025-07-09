Ветеран СВО во Фрязине поучаствовал в кулинарном поединке «Папа может»

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО города Фрязино Игорь Какушкин, его супруга Екатерина, сын Владимир и дочь Полина приняли участие в кулинарном поединке «Папа может!». Конкурс организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Активно жить!».

Кулинарный конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Это праздник силы духа, семейных ценностей и взаимной поддержки. В этот день три участника специальной военной операции вместе с семьями сразились в кулинарном поединке.

Среди конкурентов Игоря Какушкина были ветеран, кавалер медали Суворова, любящий муж и отец дочери Виктор Шерстнев из Старой Купавны, а таже обладатель ордена Мужества, воспитывающий трех дочерей, Михаил Бобнев из Домодедова.

Каждая семья выбрала продукты, приготовила и презентовала жюри блюдо. В состав судей вошли представители власти, общественные деятели, а также ветеран СВО.

Отметим, 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества, и этот конкурс стал еще одним поводом выразить уважение тем, кто стоит на страже страны.

После прошло награждение. Все получили подарки от спонсоров, в том числе от российского бренда Putin Team Russia. Главным итогом стало не соревнование, а уверенность в том, что любовь, поддержка и активная жизнь возможны вопреки любым испытаниям.