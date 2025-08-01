Ветеран СВО из Мытищ победил на международном фестивале по адаптивному спорту

Мероприятие организовали при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области и депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.

Участие приняли порядка 180 спортсменов из шести регионов – Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Тульской и Псковской областей. Соревнования включали четыре дисциплины: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Эти виды спорта требуют от спортсменов не только физической подготовки, но и высокой психологической устойчивости, а также способности к адаптации в условиях изменяющихся внешних факторов.

Подмосковье заняло первое место по итогам общекомандного зачета.