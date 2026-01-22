Ветеран СВО Игорь Тараканов пройдет стажировку в администрации Наро-Фоминска

Ветеран СВО из Наро-Фоминска Игорь Тараканов стал финалистом кадровой программы «Герои Подмосковья». В рамках обучения он осваивает государственное управление и проходит стажировку в администрации округа.

Игорь Тараканов стал одним из 70 финалистов, пройдя строгий отбор почти из 2,5 тысячи заявок.

«Я уже начал привыкать к жизни пенсионера, когда сотрудники администрации рассказали мне о программе. Решил попробовать. Прошел все этапы, и неожиданно оказался финалистом», — поделился он.

Игорь Тараканов уже завершил первый образовательный модуль и сейчас проходит вторую стажировку в администрации. Его наставником стал глава округа Роман Шамнэ.

Обучение продлится один год. Участники проекта освоят все аспекты развития территорий под руководством экспертов ведущих вузов России.

Игорь Тараканов отправился в зону СВО в конце 2022 года. Там он командовал штурмовой группой, пока не получил ранение в январе 2023 года. После долгого лечения его комиссовали.