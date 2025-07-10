Ветеран София Мелентьева в Мытищах отметила 100-летний юбилей

В Мытищах вековой юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны София Мелентьева. В 1943 году, будучи еще совсем молодой девушкой, она приняла решение стать добровольцем и отправиться на защиту Родины.

В составе 47-й армии Первого Белорусского фронта она прошла боевой путь, который начался в Ковеле и завершился в Берлине, где она с гордостью встретила День Победы. За свои выдающиеся подвиги и самоотверженность на полях сражений была награждена медалью «За Победу над Германией», а также получила множество памятных наград, приуроченных к юбилейным датам Победы.

После окончания войны София Алексеевна посвятила более 30 лет работы в Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны Российской Федерации в Мытищах. Она сделала значительный вклад в развитие оборонной науки и техники.