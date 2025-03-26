Ветеран самбо из Щелкова занял первое место на турнире в Москве

В школе «Самбо-70» состоялся открытый Кубок Москвы по самбо среди ветеранов, собравший на борцовском ковре более ста спортсменов старше 30 лет из разных уголков России. В турнире приняли участие представители Ленинградской, Московской, Ивановской, Тверской, Курганской областей, Республики Дагестан, а также московские самбисты.

Николай Тарычев, руководитель щелковского Центра тестирования ГТО, завоевал золотую медаль в возрастной категории «65+, свыше 98 кг». По словам судей турнира, его победа стала настоящим триумфом, подтверждением многолетнего опыта и преданности спорту.

Николай Александрович в 68 лет продолжает активно заниматься спортом и вдохновлять своим примером молодое поколение. Он является заслуженным тренером России по дзюдо, воспитавшим множество талантливых спортсменов, а также чемпионом России среди ветеранов.