Ветеран из Подольска Мария Рохлина совершила автопробег по местам боевого пути

Участница Великой Отечественной войны 100-летняя Мария Михайловна Рохлина совершила марш-бросок по местам своего боевого пути из Подольска до Прохоровки. Возле музея «Третье ратное поле России» в Прохоровке участницу войны приветствовал руководитель байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Вместе с Рохлиной участники преодолели на автомобилях почти 2000 километров. Везде ее встречали, как героя, потому что во время войны она спасала раненых, не жалея себя, в том числе в Белгородской области.

В сентябре Рохлина планирует поездку в Волгоград. Рохлина принимала участие в Сталинградской битве.

Поездку организовала Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России». За проявленное мужество и героизм Рохлина награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также орденом Отечественной войны II степени и другие награды.