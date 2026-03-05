Ветеран из Луховиц Зинаида Фадеева поделилась воспоминаниями о военном детстве

Зинаида Ивановна Фадеева, труженица тыла из Луховиц, готовится отметить 95-летие в апреле 2026 года. Родилась она в 1932 году и стала частью большой семьи. После гибели отца и брата на фронте мать одна воспитывала десятерых детей.

Годы войны Зинаида Ивановна запомнила голодом и холодом. Семья собирала гнилую картошку и отходы от гречки, из которых пекли лепешки. В один из самых тяжелых моментов младшая сестра потеряла хлебные карточки — единственный источник скудного пайка в 200 граммов. Чтобы прокормиться, маленькая сестра ходила просить милостыню.

В тылу Зинаида Ивановна, будучи еще подростком, работала в Первой Советской больнице в Ногинске. Вместе с сестрой они ухаживали за ранеными и обмороженными солдатами: кормили, обували, бинтовали. Другие ее сестры были направлены на торфоразработки.

После окончания войны жизнь оставалась суровой. Зинаида Ивановна устроилась на завод в Красногорске, где приходилось работать во вредных условиях. Самым ярким символом послевоенной нужды стала учеба в сельской школе: на всех сестер была одна пара валенок, в которых они ходили по очереди. Из-за отсутствия обуви Зинаиде Ивановне даже было стыдно идти на свидание — брат сплел ей лапти.

Несмотря на все лишения, самый светлый праздник — День Победы — Зинаида Ивановна встретила в родной деревне. Однако голод и холод были настолько сильны, что главной мыслью было желание просто накормить детей.