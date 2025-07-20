Ветеран Екатерина Бойко из Серпухова отметила 95-летие

Юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны из Серпухова Екатерина Бойко. С 95-летием ее поздравил глава городского округа Алексей Шимко.

В гости к имениннице пришли глава муниципалитета, а также председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга. Они поздравили юбиляршу и передали труженице тыла поздравительный адрес и памятные подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Екатерина Бойко родилась в Белгородской области. Война застала ее совсем юной девочкой.

Глава Серпухова Алексей Шимко познакомился с юбиляршей в марте 2025 года. Тогда он приходил в гости, чтобы передать юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и тепла. Пусть каждый новый день приносит радость и светлые моменты!» — сказал Алексей Шимко.