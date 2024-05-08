Ветеран Андрей Тишков провел урок мужества в школе № 5 в Лобне | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:11 Ветеран Андрей Тишков провел урок мужества в школе № 5 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360 в

В городском округе Лобня удаляется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и в школах регулярно проводятся уроки мужества. В школе № 5 такой урок провел ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Николаевич Тишков.

Он является основателем Лобненского отделения «Боевого братства», руководителем благотворительного фонда «Обелиск» и Почетным гражданином города.

Реклама

В ходе урока мужества Андрей Тишков рассказал учеником о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, о боях, проходивших на территории Лобни.

В конце мероприятия школьникам вручили памятные брошюры о боях на Лобненском рубеже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».