Ветеран Александр Ковальчук в Ленинском округе отметил 100-летний юбилей

Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук. С днем рождения его поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Александр Ковальчук родился 10 сентября 1925 года в городе Вознесенске Николаевской области. Война началась, когда он учился в школе.

После демобилизации он окончил техникум и институт, став инженером. Служил в моторизованной разведке. Прошел Днестровские плацдармы, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию.

День Победы мужчина встретил в Вене. Награжден медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и орден Отечественной войны второй степени. После войны работал главным технологом на опытном заводе ВНИИГАЗа в поселке Развилка.

Глава муниципалитета передал юбиляру поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично, а также вручил ему памятный подарок — современную кофемашину.

«Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения! Пусть этот замечательный праздник придаст Вам новые силы, наполнит жизнь радостью, согреет любовью и заботой близких людей. Желаю Вам здоровья, благополучия и оптимизма», — сказал Станислав Каторов.