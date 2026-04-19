Весной в Подмосковье запустят три речных маршрута

Специалисты начали готовиться к сезону навигации в Подмосковье. Весной теплоходы начнут курсировать в Коломне, Серпухове и Лыткарине, сообщил телеграм-канал 360.ru .

В регионе начали приводить в порядок причалы и подходы к ним. Также специалисты приступили к проверке судовых двигателей, корпусов, гребных винтов, обновлению ПО для контроля движения и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки они очистят и покрасят суда.

Специалисты также уделят особое внимание системам, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров

В Лыткарине первый маршрут стартует 25 апреля, в Коломне и Серпухове — с 1 мая.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что члены экипажей уже начали проходить инструктажи об особенностях работы на речных судах, технике безопасности и оказании первой медицинской помощи.