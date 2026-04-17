В Подмосковье начнут работать речные маршруты с конца апреля

В Московской области активно готовятся к запуску трех речных маршрутов в Коломне, Серпухове и Лыткарине. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что маршрут в Лыткарино начнет ходить с 25 апреля, а еще два маршрута запустят с 1 мая.

«Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Специалисты проверяют техническое оснащение судов, приводят в порядок причалы и подходы к ним. Члены экипажей проходят инструктажи об особенностях работы на речных судах, технике безопасности и оказании первой медицинской помощи.

Особое внимание уделяется обслуживающим системам, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. Проводится диагностика и настройка судовых двигателей, проверка корпуса судна на наличие дефектов и его ремонт. Осуществляется дефектация и ремонт гребных винтов, а также обновление программного обеспечения контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.