Весна принесла аллергию: к врачам растет поток пациентов

В Красногорске начался сезон весенней аллергии, и запись к специалистам почти полностью заполнена. Врачи отмечают резкое повышение уровня пыльцы в воздухе.

Аллерголог-иммунолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Асылзат Бекмамбетова говорит о быстром изменении ситуации: «Если открыть приложение для отслеживания цветения, видно: еще недавно уровень пыльцы ольхи был низким. Но уже 9, 10 и 11 марта он резко поднялся до высокого».

Ольха открывает сезон весенней аллергии, но главным источником реакции у многих пациентов остается береза, пик которой приходится на май.

Врач рекомендует родителям следить за состоянием детей и при появлении симптомов аллергии, таких как насморк и слезотечение, сокращать время прогулок. После возвращения домой ребенку следует умыть лицо, промыть нос и сменить одежду, чтобы избавиться от пыльцы.