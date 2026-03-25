Весенняя уборка дворов стартовала в Наро-Фоминске

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство» совместно с коммунальными службами работают в усиленном режиме. Масштабные работы охватывают все зоны города. На проезжей части и тротуарах бригады, оснащенные как ручным инструментом, так и специализированной техникой, проводят тщательную уборку. Основная задача — избавиться от слежавшейся пыли, грязи, песка и мелкого мусора, которые накопились за зимний период и могут стать источником пыльных бурь в сухую погоду.

Очистка проводится с использованием современных методов, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Параллельно активные работы развернулись и на придомовых территориях. Специалисты уделяют особое внимание газонам, которые очищаются от прошлогодней листвы и веток, подготавливая их к новому сезону роста. Тщательно промываются малые архитектурные формы — скамейки, урны, декоративные элементы, возвращая им первоначальный вид. Не менее важным является проверка состояния детских и спортивных площадок: после зимы необходимо убедиться в их полной безопасности и исправности, чтобы дети могли безопасно играть и заниматься спортом.