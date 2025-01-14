Весенняя сессия Мособлдумы откроется 16 января

Мособлдума откроет весеннюю сессию 16 января. В повестку первого заседания включили более 10 вопросов. Это согласование кандидатур на замещение руководящих должностей в правительстве Подмосковья и отчеты комитетов регионального парламента по итогам 2024 года.

«В план нашей работы на первый квартал этого года вошло 115 пунктов. Из них свыше 40 — проекты законов. Будем опираться на ключевые направления, обозначенные президентом и губернатором. Продолжим решать задачи, которые непосредственно ставят перед нами жители», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Приоритетом останется поддержка участников специальной военной операции и их близких. Еще одна ключевая тема — демография. Депутаты проанализируют законодательство, чтобы понять, какие еще меры поддержки можно предложить семьям с детьми.