Весенняя экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Мытищах

Участники акции совместными усилиями наполнили две грузовые газели чистым и отсортированным сырьем.

Волонтеры отметили, что особой популярностью пользовался «стол реюза», где горожане могли обмениваться полезными вещами. По их словам, такого потока хороших вещей они даже не ожидали. Участники приносили не только вторичное сырье, но и множество предметов, готовых к повторному использованию: книги, посуду, игрушки, рюкзаки и сотни других полезных мелочей — все это обрело новых владельцев.

Глава округа Юлия Купецкая подчеркнула, что любовь к природе закладывается в детстве, в семье, и передается через поколения. Она напомнила, что планета — наш общий дом, и мы обязаны оставить его потомкам чистым.