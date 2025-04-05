Весенний субботник прошел в парке имени Толстого в Химках

В подмосковных Химках в парке имени Льва Толстого состоялся традиционный весенний субботник, собравший десятки местных жителей. Участники совместными усилиями очистили одну из любимых зон отдыха города: аллеи, газоны и дорожки были избавлены от мусора, сухих листьев и веток.

Кроме того, в рамках мероприятия в парке высадили более сотни саженцев деревьев. Благодаря активности горожан парк заметно преобразился. На его территории появились новые деревья, среди которых липы, дубы, ели, рябины, жасмин и дерн. Для работы всем участникам предоставили необходимый инвентарь: перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты.

После завершения уборки для всех участников была организована развлекательная программа. Гости могли посетить мастер-классы по аппликации, лепке из пластилина и росписи камней. Также работала полевая кухня, где можно было подкрепиться после активного труда.

Субботник стал частью масштабной программы благоустройства города. Ранее аналогичные мероприятия прошли в других районах Химок, включая Барашкинский пруд, улицы Ленинградская, Репина, Кирова, Мичурина, Нахимова, Зеленая, а также Ленинский проспект и Коммунальный проезд.