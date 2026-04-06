Весенний праздник уличного творчества прошел в Химках

В доме культуры «Лунево» 4 апреля состоялась программа, посвященная приходу весны. Гости приняли участие в бесплатных мероприятиях и создали рисунки на асфальте цветными мелками.

В парках и культурных пространствах округа с началом весны стартовала серия открытых встреч, выставок и мастер-классов. Одной из площадок стал ДК «Лунево», где организовали программу для жителей разного возраста.

Главным занятием дня стало рисование на асфальте. Участники заполнили площадку яркими изображениями. На покрытии появились цветущие деревья, солнечные пейзажи, персонажи мультфильмов и весенние символы. Каждая работа отражала личное настроение автора и общее ощущение обновления.

«Творчество объединяет людей. Мы увидели, как простое рисование мелками создает радостную атмосферу и сближает жителей», — отметил лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

Праздник стал поводом для общения после зимнего периода. Люди обсуждали идеи, знакомились и проводили время вместе.

Администрация ДК «Лунево» сообщила, что подобные события продолжат проводить в течение весны. Программа направлена на развитие творческой активности и укрепление связей внутри сообщества.