Весенний концерт провели в галерее искусств в Мытищах

На сцене выступили учащиеся Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. В программу «Весна, весна, пора любви!» вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова отметила, что сотрудничество с колледжем длится уже много лет. По ее словам, когда два искусства — музыка и живопись — соединяются, рождается особая атмосфера, и очень приятно, что на площадке выступают такие талантливые студенты.

Заведующая отделением камерного ансамбля и концертмейстерского класса колледжа Ирина Бурцева подчеркнула, что зал галереи прекрасно подходит для вокальных выступлений. Ребята с удовольствием участвуют в этих мероприятиях уже несколько лет, а пианисты и вокалисты получают ценный опыт выступления перед публикой.

Глава округа Юлия Купецкая ранее отмечала, что эта галерея — крупный культурный центр Подмосковья. Здесь проводят выставки, формируют коллекции произведений разных жанров и ищут новые таланты. Главное, что это место притяжения для местных жителей всех возрастов.