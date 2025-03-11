Весенние субботники начались в Дубне

Полномасштабная уборка города началась с установлением плюсовых температур. В приведении Дубны в порядок после зимы участвуют городские службы и трудовые коллективы.

На улицы выехали подметально-уборочные машины «Чистодор» — теперь вода в кузове не замерзает и смет с дорог получается качественным. Параллельно специалисты чистят городские дороги вручную. Несколько бригад одновременно трудятся на двух берегах. На парковках работают представители подрядной организации.

Одними из первых вышли на субботник сотрудники спортивной школы «Дубна» — тренеры, водители и бухгалтеры. «Всем коллективом собрались, чтобы внести вклад в уборку любимого города», — рассказал начальник транспортно-хозяйственного отдела спортивной школы «Дубна» Андрей Королев.

Глава городского округа Максим Тихомиров сообщил, что идет подготовка к общегородскому субботнику.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу завершить весеннюю уборку до 10 апреля.