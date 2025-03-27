Весенние спортивные фестивали пройдут в парках Подмосковья в выходные

В парках Московской области в пятницу и выходные проведут весенние спортивные фестивали. Принять участие в мероприятиях приглашают всех желающих.

Соревнования по скандинавской ходьбе состоятся 28 марта в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах.

В лесопарке «Шишкин лес» в Истре 29 марта организуют туристический фестиваль, во время которого проведут мастер-классы, массовый забег, тренировка по самбо и командное ориентирование.

Марафон здоровья «Лесной спорт» пройдет в тот же день в парке культуры и отдыха в Жуковском. Посетителям предложат пройти три тысячи шагов и принять участие в забеге. Чемпионка мира по аэробике Анастасия Зюбина проведет спортивную разминку.

В Раменском городском парке 30 марта проведут «Гонку героев». После разминки участников пригласят на эстафеты и игры.

В воскресенье также пройдет забег «Движение на опережение» в парке имени Гагарина в Шатуре. Дети в это время смогут сразиться на шахматном турнире.