Вертолеты санавиации Подмосковья выполнили 745 вылетов с начала года

Санитарная авиация помогает быстро доставлять в больницы пострадавших в ДТП и других происшествиях. С января вертолеты совершили уже 745 вылетов, о чем рассказали в Минздраве Подмосковья.

«Санитарная авиация необходима, когда пациента нужно экстренно доставить в больницу. Благодаря вертолетам сделать это можно в максимально короткие сроки, так как они не зависит от трафика и расстояния», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года вертолеты вылетали уже 745 раз, что на 79 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году на дежурство заступил третий вертолет санавиации. Он задействован в транспортировке детей в клинический центр имени Рошаля, где круглосуточно принимают пациентов для оказания экстренной помощи.

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