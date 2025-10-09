Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 820 вылетов с начала года

В Подмосковье активно используют вертолеты санитарной авиации. По воздуху перемещают пациентов между больницами, а также доставляют в медицинские учреждения пострадавших в результате аварий и других чрезвычайных происшествий.

Для оказания экстренной помощи в Московской области задействованы три летательных аппарата.

«Один из вертолетов применяется для транспортировки детей в центр Рошаля. Всего с начала года силами санитарной авиации региона было совершено 824 вылета, в ходе которых транспортировано 803 человека», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С января санитарная авиация Подмосковья совершила на 139 вылетов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Вертолеты могут работать и в темное время благодаря системе «Ночной старт». Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф.