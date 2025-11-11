Вертолеты санавиации Подмосковья совершили почти 860 вылетов с начала года

В Подмосковье успешно работает санитарная авиация. Вертолеты доставляют в медицинские учреждения пострадавших в чрезвычайных происшествиях, а также транспортируют пациентов из одной больницы в другую.

С начала года санитарная авиация выполнила 857 вылетов – это на 113 больше прошлогоднего показателя. В клиники транспортировали 834 человека.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения. В Подмосковье задействовано три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля», — заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи, а также фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Вертолеты могут подниматься в воздух и в темное время благодаря системе «Ночной старт».