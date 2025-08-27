Вероника Щекочихина из Можайска стала финалисткой всероссийского конкурса чтецов

Вероника Щекочихина, ученица 7 класса школы «Гармония» в Можайске, вошла в число лучших чтецов России. Она выступила в финале очного этапа конкурса «В невесомости слов» в планетарии в Верхней Пыжме в Екатеринбурге.

Конкурс направлен на поддержку литературного творчества среди детей, подростков и взрослых со всей страны. В нем приняли участие настоящие любители декламации. Поэтические произведения, прозвучавшие в финале, объединили художественное слово и тему космоса.

Члены жюри высоко оценили выступление Вероники Щекочихиной из Можайска. Научный сотрудник по работе с детьми, управляющий планетария Александр Суворов провел для нее экскурсию и пожелал всегда идти вперед.

