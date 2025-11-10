«Верные присяге и своему делу». Воробьев поздравил полицейских Подмосковья с профессиональным праздником
В понедельник, 10 ноября, в России отмечают День полиции. О значительном вкладе, который вносят стражи порядка в безопасность региона, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона поздравил с праздником личный состав Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области.
«Это 30 тысяч человек от участкового до тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах, в миграционной сфере, во всем том важном, что происходит в жизни Подмосковья и нашей страны», — отметил Андрей Воробьев.
Особые слова благодарности глава региона адресовал Виктору Паукову, подчеркнув, что вверенное ему управление добросовестно выполняет и специальные задачи, о которых не принято широко говорить.
«Верные присяге и своему делу», — так губернатор охарактеризовал сотрудников ведомства.
В своем обращении Андрей Воробьев поблагодарил и ветеранов органов внутренних дел, которые долгие годы несли нелегкую службу.
Он также добавил, что правительство региона вносит свою лепту в укрепление правопорядка, реализуя такие программы, как «Безопасный регион».
«Поэтому с праздником, успехов, благодарю вас за вовлеченность в жизнь Подмосковья», — подчеркнул губернатор.