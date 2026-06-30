Верховный суд РФ определил судьбу задатка при выкупе арендованного участка

Верховный Суд РФ прояснил ситуацию с возвратом задатков, внесенных победителями аукционов по аренде земельных участков в Московской области.

Согласно новой судебной практике, если победитель торгов выкупает арендуемый земельный участок через непродолжительное время после заключения договора аренды, задаток, который он внес, возврату не подлежит. Это решение было принято Судебной коллегией Верховного суда в июне.

Ранее в муниципалитетах Московской области сложилась ситуация, когда победители аукционов по аренде земли для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства выкупали ее за короткий срок — в пределах месяца. Затем они обращались в органы местного самоуправления за возвратом задатков. В случае отказа местных властей от такого возврата победители торгов требовали вернуть задаток в судебном порядке.

Судебная практика по взысканию задатков складывалась неоднозначно, но теперь позиция Верховного Суда РФ позволит привести к единообразию судебные решения по этому вопросу и предотвратить выбытие денежных средств из бюджетов муниципальных образований Московской области.

«Позиция Верховного Суда РФ позволит привести к единообразию судебную практику по данной проблематике и предотвратить выбытие денежных средств из бюджетов муниципальных образований Московской области», — отметили в ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Еженедельные обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти на странице ККП МО в мессенджере «Макс».