Вентиляции отремонтировали в тысяче домов Подмосковья за год

Система вентиляции — одна из ключевых составляющих инженерного оборудования дома. От ее работы зависит свежий воздух в подъездах и квартирах, отсутствие неприятных запахов, нормальный микроклимат, а также защита помещений от сырости и плесени. Регулярные проверки позволяют вовремя заметить засоры, слабую тягу и другие проблемы, которые могут сказаться на комфорте и безопасности жителей.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Обслуживание включает плановый осмотр вентиляционных шахт, очистку каналов, проверку работы вентиляции в подъездах и в квартирах. В последнем случае специалисту необходим доступ в помещение, чтобы убедиться, что канал функционирует корректно и не перекрыт конструкциями или последствиями перепланировок.

По обращениям жителей на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья управляющим организациям удалось восстановить работу вентиляции уже в тысяче многоквартирных домов региона за год. В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона напомнили: если вентиляция в доме не работает или функционирует плохо, необходимо сообщить об этом в управляющую компанию или через портал ЕДС МО.