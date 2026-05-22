Велосипеды можно будет бесплатно провозить в поездах ЦППК 24 мая

В воскресенье, 24 мая, пассажиры АО «Центральная ППК» смогут бесплатно провозить велосипеды во всех поездах на территории Москвы и Подмосковья. Акция пройдет в рамках ежегодного Московского Весеннего велофестиваля, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Для использования услуги нужно будет оформить билет с нулевой стоимостью в любой кассе ЦППК или билетном автомате. Перевезти велосипед можно будет в тамбуре поезда или в салоне на специальных креплениях.

Стартовый городок фестиваля в этом году будет у проспекта Академика Сахарова, вход с улицы Маши Порываевой. Доехать до него удобнее всего от станции Площадь трех вокзалов на МЦД-2 и МЦД-4. Маршрут заезда пройдет по Садовому кольцу, его протяженность составит 16 километров. Участников ждут три временных слота: в 13:00, 14:00 и 15:00. Присоединиться к празднику может любой желающий. Дети младше 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Организаторы рекомендуют использовать шлем, перчатки, а также защиту для локтей и коленей для безопасной езды.

ЦППК напоминает: в границах МЦД велосипеды можно провозить бесплатно не только в день фестиваля, но и в любое время. На остальных участках и направлениях услуга действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Для этого также необходимо оформить бесплатный билет.