Велопробег пройдет в Серпухове 2 августа

Спортсменов приглашают принять участие в гонке на велосипедах в Серпухове. Она пройдет уже в эти выходные.

Организуют событие общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и фитнес-клуб Irbis. Принять участие могут не только жители Серпухова, но и спортсмены из других городов и регионов.

Начнется мероприятие в полдень. Место встречи — Водонапорная башня. Финишировать велосипедисты будут в зоне отдыха у реки Оки.

Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке. Справки по телефону: 8 953-507-03-71.

Ранее мы рассказывали о том, что спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий прошел в Серпухове. Спортсмены состязались в пауэрлифтинге и метании ножа. Все желающие смогли испытать свои силы в адаптивном гиревом спорте и боксе. Сборная из Серпухова стала первой в общекомандном зачете.