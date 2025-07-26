Спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

Спортсмены состязались в пауэрлифтинге и метании ножа. Все желающие смогли испытать свои силы в адаптивном гиревом спорте и боксе. Фестиваль организовали для укрепления связей между спортивными организациями инвалидов, социальными и патриотическими объединениями. Помимо этого, мероприятие провели для развития адаптивного спорта и популяризации здорового образа жизни.

Организовали состязание Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Московской области, администрация городского округа Серпухов, местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Федерация смешанного объединенного единоборства, Московская областная федерация пауэрлифтинга, Московская областная федерация спортивного метания ножа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.