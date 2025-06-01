Велопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Мытищах

В Мытищах провели десятикилометровый велопробег в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Участниками спортивного события стали порядка 150 человек.

Начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Герман поприветствовал велосипедистов и пожелал им приятного времяпровождения. Как отмечают специалисты, преодоление такого расстояния достаточно комфортно для участников любого уровня подготовки.

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Ольга Грачева перед стартом провела для велогонщиков-любителей разминку. А после зарядки организовали флешмоб, развернув огромную георгиевскую ленточку.

Гонка началась от улицы Благовещенской. Гостей мероприятия там развлекали местные творческие коллективы. Юные жители Мытищ покатались на квадроциклах, все желающие смогли посетить выставку пожарных автомобилей и поучаствовать в мастер-классе по обращению с огнетушителями и пожарным оборудованием, который подготовили сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. А после велогонки всех угостили гречневой кашей с чаем.