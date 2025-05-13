Велопробег к 80-летию Победы прошел в Павлово-Посадском округе

Традиционное спортивное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 11 мая в Электрогорске. Велопробег возглавил директор спортивной школы «Вымпел» Сергей Коврижных.
На старт у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» вышло более 15 велосипедистов. В рамках пробега они посетили мемориальные места славы воинов Великой Отечественной войны в Электрогорске. Финишировали участники у основного мемориального комплекса, расположенного у дома культуры.
Сергей Коврижных подчеркнул, что это спортивное мероприятие стало данью памяти героям Великой Отечественной войны, которые сражались за мир и свободу. «Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» — сказал директор спортивной школы.
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