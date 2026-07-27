Велогонка и фестиваль красок прошли в Богородском округе

25 июля площадь сельского дома культуры «Ямкино» превратилась в настоящую гоночную трассу — здесь состоялся ежегодный велофестиваль, ставший уже любимым летним праздником спорта, скорости и хорошего настроения. Мероприятие объединило участников всех возрастов и подарило гостям массу ярких эмоций.

С приветственным словом к спортсменам и зрителям обратилась депутат Богородского округа Елена Артеменко. Она пожелала всем удачи, новых личных рекордов и незабываемых впечатлений.

После церемонии награждения зрителей порадовал выступлением Александр Дворецкий — солист театральной студии «Зазеркалье» под руководством Екатерины Кириной‑Батановой. Его номер добавил празднику творческой нотки и стал отличным переходом к следующему этапу программы.

А затем началось самое яркое, веселое и по‑настоящему «безумное» событие лета — фестиваль Холи. Краски для него предоставила Елена Артеменко, и площадь СДК «Ямкино» мгновенно превратилась в бушующий океан цвета: участники раскрашивали друг друга во все оттенки радуги, танцевали и смеялись. Искренний детский смех, громкая музыка и разноцветные облака краски создали атмосферу настоящего летнего карнавала. Каждый участник фестиваля получил памятную медаль и сладкий приз, но главным подарком для всех стал заряд отличного настроения и ощущение единства.