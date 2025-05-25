Велофестиваль Gran Fondo FEST в Волоколамске собрал более 2000 участников
На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 25 июня прошел велофестиваль Gran Fondo FEST. На трассу вышли более 2000 велолюбителей — как взрослых, так и детей. Старт в Волоколамске стал первым этапом в сезоне-2025.
Взрослым участникам предложили три варианта маршрутов длиной 30, 60 км и 100 километров. Каждый мог выбрать подходящую дистанцию, исходя из своего уровня подготовки. После общего старта гонщики продолжили движение по специально перекрытым дорогам. Для участия было достаточно иметь исправный велосипед и защитный шлем.
Для юных спортсменов от пяти до 13 лет организовали детский заезд Gran Fondo Kids на три маршрута: четыре, восемь и 12 километров в зависимости от возраста.
В конце каждому участнику вручили памятную медаль, а победителям — подарки от партнеров мероприятия.
Помимо спортивных состязаний, в стартовом ЭКСПО гостей ждала развлекательная программа: тематические площадки брендов-партнеров, зоны отдыха, разнообразные активности на велосипеде и музыка.
Мероприятие поддержала благотворительная программа «ДоброFON».
Следующий этап велосерии Gran Fondo состоится 29 июня в Дмитрове. Он станет особенным: именно на этой трассе 10 лет назад прошел первый фестиваль.
Регистрация на все велозаезды доступна на сайте.