Велофестиваль Gran Fondo FEST в Волоколамске собрал более 2000 участников

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 25 июня прошел велофестиваль Gran Fondo FEST. На трассу вышли более 2000 велолюбителей — как взрослых, так и детей. Старт в Волоколамске стал первым этапом в сезоне-2025.

Взрослым участникам предложили три варианта маршрутов длиной 30, 60 км и 100 километров. Каждый мог выбрать подходящую дистанцию, исходя из своего уровня подготовки. После общего старта гонщики продолжили движение по специально перекрытым дорогам. Для участия было достаточно иметь исправный велосипед и защитный шлем.

Для юных спортсменов от пяти до 13 лет организовали детский заезд Gran Fondo Kids на три маршрута: четыре, восемь и 12 километров в зависимости от возраста.