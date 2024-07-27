Велофестиваль для пенсионеров провели в Кашире и Ступине
Велофестиваль для активных пожилых людей провели в парках Каширы и Ступина. На старт вышли более 50 человек, а самому старшему из них недавно исполнилось 83 года.
Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, перед стартом для участников клуба «Активное долголетие» профессиональные инструкторы провели зарядку.
После велопробега пенсионеры поучаствовали в увлекательных мастер-классах по живописи и декору различных предметов.
В ведомстве отметили, что велофестиваль для пожилых людей — это дополнительная возможность привлечь пенсионеров к активному образу жизни, ведь езда на велосипеде помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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