Велоэкскурсию по поселку Томилино провели для жителей Люберец

Активисты «Единой России» организовали для жителей Люберец велосипедную экскурсию по знаковым местам поселка Томилино. Участниками стали более 20 человек.

Экскурсию на велосипедах приурочили ко Всемирному дню без автомобиля. Мероприятие объединило 20 участников, в том числе депутатов городского округа Люберцы, муниципального координатора проекта «Культура малой Родины» Александра Мурашкина и председателя местного Совета сторонников партии Елену Верховых.

Велосипедисты отправились от памятника Пушкину у станции «Томилино» по улицам Пушкина, Никитина и Тургенева. Участники увидели дачу, в которой держали в плену фельдмаршала Паулюса, побывали в местах, связанных с именем выдающегося российского актера Олега Видова.

«В рамках Всемирного дня без автомобиля наш актив организовал велоэкскурсию для жителей округа. Ее провела коренная жительница поселка Томилино, член Союза журналистов Подмосковья, краевед Любовь Летайкина», — рассказал глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

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